18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская, Гомельская и юг Минской области больше всего пострадали от усыхания сосновых насаждений, сообщил сегодня на пресс-конференции консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Угрин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси есть проблема с усыханием сосновых насаждений. Наибольшее количество пострадавших лесных насаждений - это Брестская, Гомельская и юг Минской области, в том числе Старобинский, Стародорожский и Любанский лесхозы", - сказал Александр Угрин.

На данный момент лесхозы в штатном режиме проводят санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки, уборку захламленности.

Как сообщалось, на территории Беларуси, особенно в южных регионах, наблюдается патологическое явление - массовое усыхание сосновых насаждений, которое получило название "короедное усыхание сосны". Экстремальные погодные условия последних лет (уменьшение количества осадков, понижение грунтовых вод, длительные засушливые периоды, ураганные ветра) привели к вспышкам массового размножения стволовых вредителей - вершинного и шестизубчатого короедов.-0-