Брифинг о применении новых положений декрета №1 пройдет 6 апреля в пресс-центре БЕЛТА

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг о применении новых положений и реализации норм декрета №1 пройдет 6 апреля в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 12.00.

Декрет №1 "О содействии занятости", направленный на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения, был опубликован 26 января 2018 года. Для реализации декрета правительством принято постановление №239 от 31 марта 2018 года, которым определен порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике.

Ключевая роль в организации работы по выполнению норм декрета отведена местным органам власти. Для этого предусматривается создание местными исполнительными и распорядительными органами постоянно действующих комиссий, основными задачами которых являются содействие гражданам в трудоустройстве. Примерное положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения разработано правительством и утверждено постановлением №240 от 31 марта 2018 года.

О применении отдельных норм принятых Советом Министров документов расскажет первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

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