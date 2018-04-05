БРСМ и МЧС объявили о старте акции по обеспечению пожарной безопасности на соцобъектах

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Министерство по чрезвычайным ситуациям объявляют о старте республиканской акции "Выход есть!", сообщил БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Туронок.

Главной задачей совместного нового проекта БРСМ и МЧС стало обеспечение пожарной безопасности и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на социальных объектах и в жилом секторе. Мероприятия акции "Выход есть!" пройдут в течение года во всех регионах Беларуси. Участники молодежного правоохранительного движения БРСМ совместно с белорусскими спасателями будут осуществлять мониторинг торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других популярных объектов с целью проверки аварийных выходов. Во время рейдов по жилым домам и частному сектору они займутся популяризацией использования автоматических пожарных извещателей (АПИ).

По словам организаторов, республиканская акция "Выход есть!" будет способствовать предотвращению возникновения пожаров на территории республики, а также повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности среди всех возрастных групп населения, в первую очередь детей и молодежи.

С целью активизации деятельности участников молодежных отрядов охраны правопорядка по оказанию содействия МЧС в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в июле 2015 года подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между БРСМ и Министерством по чрезвычайным ситуациям, в рамках реализации которого создано 226 отрядов общей численностью почти 2,8 тыс. человек. Совместно со структурными подразделениями МЧС проведено более 900 учебно-методических сборов и акций. Среди них - республиканская акция "Летний патруль".-0-