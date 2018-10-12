БСЖ посвятит поддержке семьи проект "С любовью к Беларуси"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект поддержки института семьи "С любовью к Беларуси" стартует в 2019 году. Об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель председателя ОО "Белорусский союз женщин" Светлана Ситникова во время круглого стола "Актуальные вопросы улучшения здоровья женщин, укрепление престижа института семьи как основы благополучия общества и государства" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Светлана Ситникова отметила, что проект довольно масштабный и существует пока как концепция, план конкретных мероприятий еще не составлен. БСЖ рассчитывает, что с его помощью сможет внести непосредственный вклад в поддержку медицинских центров, организаций и учреждений, которые занимаются вопросами института семьи.

"Очень интересный, важный и нужный проект, который мы запускаем в следующем году, - "С любовью к Беларуси", - сказала Светлана Ситникова. - Его тема - меценатство, спонсорство со стороны людей, которые, возможно, уже и не живут в Беларуси, но хотели бы поучаствовать в работе по поддержке семьи. Также это наш вклад для нуждающихся в особой медицинской помощи".

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