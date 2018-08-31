Будущие спасатели провели первый учебно-полевой сбор

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги учебно-полевого сбора первокурсников подведены в Университете гражданской защиты МЧС, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Будущие спасатели продемонстрировали строевую выучку, достижения в пожарной аварийно-спасательной подготовке и практические навыки в использовании аппаратов на сжатом воздухе. А выносливость и силу курсантов МЧС проверили во время марш-броска с прохождением различных преград на 10 км в Минске и 13 км в Гомеле. Преодолевая препятствия, помогая друг другу, они показали пример товарищества и сплоченность коллектива, а также личностные качества, достойные звания курсанта.
Всего 180 абитуриентов, успешно выдержавших профессиональный отбор и вступительные испытания на специальности "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" и "пожарная и промышленная безопасность", проходили учебно-полевой сбор на базе университета и его филиала в Гомеле. Для введения в будущую специальность ребята изучали основы строевой, огневой, тактической, медицинской подготовки, некоторые вопросы организации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также физической и аварийно-спасательной подготовки.
Кроме того, курсанты посетили историко-культурный комплекс "Линия Сталина" и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Завершится лагерный сбор ритуалом принесения присяги, который состоится 8 сентября на площади Государственного флага Беларуси.-0-
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