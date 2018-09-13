Бывших не бывает, или Зачем комсомольцы до сих пор хранят свои билеты

Многие из нас хранят предметы, которые напоминают о самых ярких, теплых и счастливых моментах жизни. И неважно, сколько проходит времени, эти вещи с легкостью возвращают нас в прошлое и не дают забыть о чем-то важном. Невероятно, но факт: спустя десятилетия комсомольцы, которые, как известно, не бывают бывшими, до сих пор хранят свои комсомольские билеты. Зачем? Об этом газета 7 Дней узнала у представителей движения.

Виктор Гардееня, заместитель директора ЗАО "Стрэком":

– Я проработал в комсомоле 11 лет. Из них два года первым секретарем Заводского райкома комсомола Минска и пять лет первым секретарем Минского городского комитета комсомола. На работу в эту организацию пришел в 24 года, хотя активистом на автомобильном заводе стал в 1982 году, когда меня избрали секретарем комсомольской организации цеха, потом корпуса, а прошло время – и пригласили на освобожденную комсомольскую работу. Думал, поработаю пару лет и вернусь на родной автозавод. Но у судьбы были другие планы.

Для меня комсомол – это школа жизни. Я никогда не обучался методике управления, работе с людьми, все это пришло со временем. Научился угадывать мысли собеседника, предполагать, что человек может сделать, а что нет. Понял, что такое общество, на чем и как оно строится, какие методы управления существуют. Это время становления моей личности. Из "технаря" я превратился в человека, который может решать задачи любого плана.

Почему я до сих пор храню комсомольский билет? Потому что он подтверждает принадлежность. Там есть моя фотография, печать... Знаете, бывших комсомольцев не бывает. Это моя жизнь и я этим очень горжусь. С ребятами, которые так же вкладывали себя в это движение, мы и по сей день общаемся. Кстати, планируем, что на празднование 100-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи соберем 200 человек актива из числа тех, кто в то время работал с нами... Мы старались так работать, чтобы молодежь города общалась между собой и строила светлое будущее.

Василий Драговец, ветеран комсомольского движения:

– Сейчас, с высоты прожитых лет, я отчетливо понимаю, что комсомол определил все мое внутреннее нравственное и политическое мировоззрение. Это была организация, в которой действительно превалировал принцип "Раньше думай о Родине, а потом о себе…". В памяти уже совсем далекие, но не менее яркие воспоминания о наших горячих "чистках" друг друга на комсомольских собраниях в студенческой группе: а правильно ли, честно ли каждый ведет себя в коллективе, среди товарищей, не увиливает ли от ответственности, не хитрит ли по жизни…

Свою деятельность я начинал с комсорга, члена комитета комсомола факультета журналистики БГУ имени В.И. Ленина. Работал в ЦК комсомола, избирался первым секретарем Октябрьского райкома ЛКСМБ Минска. С 1979 по 1982 год – первый секретарь Минского горкома комсомола. Затем секретарь партийного комитета Минского станкостроительного объединения имени Октябрьской революции, чуть позже секретарь ЦК комсомола Белоруссии.

Случается, когда говорят о комсомоле, то за делами практического характера – стройотрядами, фестивалями, слетами, субботниками, спортивно-патриотическими играми, которыми так богата была комсомольская жизнь, отступает на второй план именно эта, великая, огромная роль комсомола как организации, формирующей высокий нравственно-патриотический дух личности молодого человека. Мы действительно, ни на йоту не сомневаясь, считали главным делом своей жизни служение Родине, стремясь каждый день сделать что-то полезное для страны, для своего города, для наших людей.

Несомненно, решающая роль в таком миропонимании принадлежала нашим старшим руководителям, партийным работникам, бок о бок с которыми мы взрослели и учились жизни. Мне довелось работать с замечательными партийными руководителями – Геннадием Бартошевичем, первым секретарем Минского городского комитета Компартии Белоруссии, Георгием Таразевичем, председателем Мингорисполкома, Иваном Доброродним, первым секретарем Октябрьского райкома КПБ Минска… Их моральная чистота, их преданность делу невероятны и незабываемы. Именно при их участии и под их началом началось строительство минского метро, Троицкого предместья в Минске, реконструкция стадиона "Динамо", чистота и порядок в городе и многое другое.

Дни в комсомоле – самые счастливые в моей жизни. Никогда не забыть, с каким желанием и воодушевлением я шел по утрам на работу в те славные молодые годы. Собственно, поэтому и храню свой комсомольский билет. Достану его иногда, взгляну и улечу хоть на мгновенье в то неповторимое, искреннее и сладкое время счастливой юности.

Михаил Титенков, председатель Совета ветеранов комсомола и молодежных общественных организаций Минска:

– До сих пор храню и комсомольский билет, и учетную карточку, и все комсомольские награды. Вспоминаю о своем комсомольском прошлом с гордостью и радостью – это моя молодость, да и вся активная жизнь была основана на этих идеалах. Без лишней пафосности можно сказать: все, что я есть, – это комсомол. И общественная, и личная жизнь была построена в атмосфере величайших свершений и надежд: как же это можно забыть? Молодежи желаю лишь одного: быстрее определить те идеалы, которым хочется посвятить жизнь. И чем раньше такой выбор произойдет, тем больше можно будет успеть сделать важных и полезных дел для своего Отечества. И только тогда жизнь пройдет интересно и красиво...-0-