БЖД назначила на майские праздники 29 дополнительных поездов

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила на предстоящие майские праздники 29 дополнительных поездов, среди которых 25 - в межрегиональном сообщении, 4 - в международном, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
В межрегиональном сообщении дополнительные поезда будут курсировать между Минском и областными центрами: Гомелем, Витебском, Брестом и Могилевом, а также по маршрутам Минск-Мозырь (ст.Козенки)-Минск и Минск-Коммунары-Минск.
Дополнительные поезда предусматриваются по маршрутам Минск-Вильнюс-Минск, Брянск-Санкт-Петербург и Санкт-Петербург-Смоленск.
Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена с учетом увеличения пассажиропотока. Более подробную информацию можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.
С 14 по 17 апреля поездами Белорусской железной дороги перевезено более 1 млн пассажиров. Для организации перевозки пассажиров в межрегиональном сообщении в большие апрельские выходные было назначено 45 дополнительных поездов.-0-
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