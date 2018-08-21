БЖД не будет продавать билеты через интернет в ночь на 22 августа

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет в ночь на 22 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
С 23.30 21 августа до 6.00 22 августа покупка и возврат проездных документов через интернет будут недоступны в связи с плановыми техническими работами.
БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-
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