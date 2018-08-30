БЖД определила лучшие вокзалы Беларуси по санитарному состоянию и благоустройству

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога подвела итоги ежегодного республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В смотре принимали участие внеклассные вокзалы, а также вокзалы I, II и III классов. Среди внеклассных первое место занял вокзал станции Брест-Центральный. Он входит в число памятников архитектуры Беларуси, является действующим "музеем мрамора под открытым небом". "Железнодорожный вокзал Бреста - один из старейших в Беларуси. В мае текущего года ему исполнилось 132 года. Уникальное сооружение здания вокзала гармонично вписывается в стиль современного города. Это ворота страны в Европу. В среднем каждый месяц его услугами пользуются около 300 тыс. пассажиров", - отметили в пресс-центре.

Второе место среди внеклассных присуждено вокзалу станции Минск-Пассажирский.

Среди вокзалов I класса на первом месте по итогам смотра - Орша-Центральная, на втором месте - Гродно. Среди вокзалов II класса победу одержал вокзал станции Полоцк, на втором месте - Пинск. Победителем среди вокзалов III класса признан вокзал станции Кричев, на втором месте - Лунинец.

Впервые ежегодный республиканский смотр санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов состоялся в 2001 году. Проведение мероприятия свидетельствует о значимости, которую магистраль придает обновлению пассажирских вокзалов, внедрению новых форм обслуживания пассажиров.-0-