БЖД в 2018 году продолжит практику проведения "Единого дня пассажира"

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в 2018 году продолжит практику проведения "Единого дня пассажира", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Общение с пассажирами в новом формате железная дорога проводит уже несколько лет. "В 2018 году такие мероприятия продолжатся и пройдут в последний четверг 3-го месяца квартала (29 марта, 28 июня, 27 сентября и 27 декабря) на железнодорожных вокзалах внеклассных и 1-го класса: в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Орше (с 14.00 до 17.00)", - рассказали в пресс-центре.

Кроме того, в текущем году для дополнительного изучения мнения потребителей транспортных услуг руководители и специалисты управления и отделений дороги, начальники станций и вокзалов проведут встречи с населением и потенциальными пользователями транспортных услуг в регионах. Такие встречи уже прошли 18 января на вокзалах станций Молодечно и Подсвилье. В ближайшее время подобные мероприятия состоятся на вокзале станции Барановичи-Полесские (23 января) и на вокзале станции Брест-Центральный (25 января).

Для совершенствования организации пассажирских перевозок Белорусская железная дорога постоянно изучает мнение пассажиров, проводя анкетирование. Вопросы анкет размещаются на официальном сайте дороги.

"Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему развитию пассажирских перевозок. Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать все пожелания и предложения, которые будут в дальнейшем анализироваться и учитываться (при наличии организационно-технических возможностей) при корректировке графика движения поездов", - констатировали в БЖД.-0-