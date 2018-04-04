БЖД внедрила новый способ оплаты проезда смарт-картой в поездах городских линий

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для улучшения качества обслуживания пассажиров Белорусская железная дорога совместно с ГП "Минсктранс" внедрила новый способ оплаты проезда в поездах городских линий с помощью смарт-карт, которые используются для оплаты проезда в общественном транспорте города Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

"Для того чтобы оплатить проезд в поездах городских линий, предварительно на смарт-карту необходимо записать тариф в виде транспортных тарифных единиц (ТТЕ), которые будут списываться в зависимости от расстояния, которое проедет пассажир. 1 ТТЕ эквивалентна 1 копейке. На смарт-карту можно записать тарифные планы стоимостью Br1, Br2, Br5, Br10, Br15, Br20, Br25, Br30, Br35, Br40, Br45 и Br50, которыми пассажир может воспользоваться в любое удобное для него время", - пояснили в БЖД.

До недавнего времени с использованием бесконтактных смарт-карт можно было оплатить проезд только со сроком действия тарифа на 3, 5, 10, 20 и 30 суток в поездах городских линий и общественном транспорте Минска - метро, троллейбусах, трамваях, автобусах. "Приобрести единый проездной можно на любую комбинацию указанных видов транспорта либо только на поезда городских линий. Пополнить смарт-карту можно в любой железнодорожной кассе по маршруту следования поездов городских линий", - отметили в БЖД.

Оплата проезда в поездах городских линий с помощью ТТЕ будет производиться по следующей схеме. Так как стоимость проезда на маршрутах поездов городских линий зависит от расстояния, электронный проездной нужно приложить к валидатору дважды - при входе в вагон и при выходе из него.

"Для оплаты проезда смарт-картой с ТТЕ при входе в поезд городских линий необходимо приложить ее к валидатору, при этом на табло валидатора выводится сообщение о наименовании станции, до которой произведена оплата. После прибытия поезда на станцию назначения при выходе из вагона следует повторно приложить смарт-карту к валидатору. В этом случае на смарт-карту возвращается количество ТТЕ, составляющее разницу между размером оплаты проезда до конечной станции маршрута поезда и стоимостью проезда за фактическое расстояние поездки, а на табло валидатора выводится окончательный баланс карты", - рассказали в пресс-центре.

В БЖД подчеркнули, что новые способы оплаты проезда с помощью смарт-карт с транспортными тарифными единицами позволят расширить возможности и способы оплаты проезда в поездах городских линий.-0-