Черный: стоимость квадратного метра жилья с господдержкой впервые за пять лет ниже средней зарплаты

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость квадратного метра жилья, построенного с государственной поддержкой, впервые за пять лет в Беларуси опустилась ниже средней заработной платы. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Объем строительно-монтажных работ во многом зависит от инвестиций, которые вливаются в экономику. К сожалению, последние годы инвестиции падают, соответственно, снижается и объем строительно-монтажных работ. Но несмотря на сложную ситуацию, мы сумели достичь адекватной стоимости квадратного метра жилья. Заработная плата сегодня превышает стоимость квадратного метра. Это впервые за последние пять лет. Была задача Президента - уравнять стоимость квадратного метра, мы сегодня пришли к коэффициенту 0,96. Поэтому нагрузку, которую должны были взять на себя строители, они взяли и реализовали в плане жилищного строительства", - отметил Анатолий Черный.

Он констатировал, что в прошлом году на строительство жилья с господдержкой было выделено Br367 млн. "В этом году уже обеспечено Br654 млн. Плюс есть переходящие с прошлого года средства по указу №240. Сегодня банки и области подтверждают востребованность дополнительных средств еще в размере Br66 млн. То есть в общей сложности мы выходим на сумму около Br900 млн, что втрое выше, чем это было в 2017 году". По словам Анатолия Черного, это отразится на объемах построенного жилья - в 2018 году планируется возвести не менее 4 млн кв.м.-0-