Четыре медали завоевали белорусские школьники на олимпиаде по физике в Португалии

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиссабоне подвели итоги 49-й International Physics Olympiad (IphO), белорусские участники завоевали две серебряные и две бронзовые медали, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Серебряные медали завоевали выпускник лицея БГУ Евгений Ганкович и учащийся гимназии №1 Борисова Евгений Дедков. Бронзовыми медалями награждены выпускник Гомельского городского лицея №1 Николай Зуников и выпускник лицея БГУ Владислав Федурко. Руководители команды - заведующий кафедрой общей физики БГУ, кандидат физико-математических наук, доцент Анатолий Слободянюк и заведующий кафедрой физики лицея БГУ Леонид Маркович.

Международная физическая олимпиада (IPhO) - престижное интеллектуальное состязание в умении решать сложнейшие задачи. Ее отличие от международной математической олимпиады (IMO) заключается в том, что участники наряду с теоретическими задачами решают экспериментальные, что повышает сложность соревновательного марафона и обусловливает проведение двух конкурсных туров. Оба тура проводятся в разные дни, на каждый из них выделяется по пять часов. Задачи для олимпиады готовятся представителями страны-организатора. 49-я IphO собрала в Португалии более 400 участников из 90 стран мира.-0-