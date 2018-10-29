Четыре новых инспекционно-досмотровых комплекса планируется ввести в пунктах пропуска на границе

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре новых инспекционно-досмотровых комплекса (ИДК) планируется ввести в пунктах пропуска на границе, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Сейчас в таможенных органах применяется пять мобильных и пять стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. В ближайшее время по проектам международной технической помощи предусмотрен ввод еще трех стационарных ИДК в пунктах пропуска "Урбаны" и "Берестовица" и одного мобильного в пункте пропуска "Новая Гута".

"Использование инспекционно-досмотровых комплексов позволяет сократить время, затрачиваемое на проведение таможенных операций и повысить эффективность таможенного контроля. Среднее время сканирования одной машины составляет около 10 минут. Эффективность использования ИДК также подтверждает их экономическая целесообразность: за 9 месяцев текущего года она составила Br53 дохода на один рубль затрат", - сказали в ГТК.

Всего в указанный период с применением инспекционно-досмотровых комплексов осуществлен таможенный контроль около 245 тыс. транспортных средств, по результатам которого выявлено около 1,1 тыс. правонарушений. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2017 года.-0-