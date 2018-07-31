Число осужденных за оборот наркотиков несовершеннолетних в I полугодии снизилось более чем вдвое

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число несовершеннолетних, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в I полугодии снизилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Если за I полугодие 2017-го за такие преступления было осуждено 54 несовершеннолетних, то за шесть месяцев 2018-го - 26.

Что касается незаконного оборота наркотиков без цели сбыта, количество осужденных несовершеннолетних снизилось с 32 до 16. Причем в отношении 11 человек применена отсрочка исполнения наказания. Четырем несовершеннолетним назначено ограничение, одному - лишение свободы. Более чем в два раза снизилось число осужденных несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта (10 в I полугодии 2018 года против 21 в I полугодии 2017-го). Из их числа к 9 несовершеннолетним применено наказание в виде лишения свободы, к одному - в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В целом в Беларуси за I полугодие количество осужденных по статьям 327-332 УК (за преступления, связанные с наркотиками) снизилось на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Больше всего обвинительных приговоров вынесено по ст.328 УК (96,6%).-0-