"Чувствую гордость за наш народ" - финалистки "Мисс Беларусь-2018" посетили Дворец Независимости

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалистки национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018" посетили сегодня с экскурсией Дворец Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Экскурсия для девушек началась с прилегающей ко Дворцу Независимости территории. И сразу развенчивается миф. Оказалось, побывать во Дворце может не только министр, знаменитый спортсмен и выдающийся деятель, но и обычный гражданин в составе экскурсии.

Ознакомившись с внутренним двором, где Президент Беларуси традиционно встречает глав зарубежных государств, и побывав на Аллее почетных гостей, девушки оказываются в самом большом помещении резиденции - зале торжественных церемоний. Он, как отмечали конкурсантки, не может не поразить своими масштабами, ярким и самобытным оформлением.

В зале торжественных церемоний белорусские красавицы увидели также выставку работ учащихся и выпускников Белорусской государственной академии искусств, Белгосуниверситета культуры и искусств, Минского государственного художественного колледжа имени А.К.Глебова. О том, что такая экспозиция должна обязательно появиться во Дворце Независимости, Александр Лукашенко заявил в марте, встречаясь с представителями творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре.

Екатерина Гудкова родом из Жлобина. В этом году она оканчивает Белорусский национальный технический университет и параллельно работает в студии дизайна менеджером проектов.

Девушка рассказала, что впечатлена Дворцом Независимости. Ее поразила богатая мраморная отделка залов и необычайно красивые предметы интерьера, сделанные на белорусских предприятиях. "Невозможно не восхищаться работой наших мастеров", - подчеркнула она. По словам Екатерины, экскурсия разбавила напряженную атмосферу накануне финала конкурса и отвлекла от забот и суеты.

Как добавила другая конкурсантка, Мария Василевич, программа подготовки к финалу очень насыщенна, и сил на волнения и мандраж не остается. "Допускаю, что нервы будут за два-три часа до финала", - не исключила она. Но сегодня внимание девушки приковано к интерьерам Дворца Независимости. "Как только попадаешь сюда, возникает чувство восторга. А когда узнаешь, что все это величие создано белорусскими предприятиями, ощущаешь гордость за наш народ, который может создавать такую красоту", - говорит Мария.

Она оканчивает Белорусский государственный экономический университет, пишет диплом по инвестиционной привлекательности регионов, работать планирует в IT-сфере.

Во время экскурсии конкурсантнки посетили не только залы, где Президент проводит совещания и встречи, но и смогли побывать в его кабинете.

Лидия Лис не скрывает, что до сегодняшнего дня многого не знала ни о Дворце Независимости, ни о специфике работы главы государства. Разве кто-то мог предположить, что она побывает в зале, где проходили переговоры "нормандской четверки" - лидеров России, Украины, Германии и Франции?!

Что касается конкурса, девушка признается, что только сейчас начинает чувствовать волнение, ведь до финала остался день. "С девчонками мы в начале не совсем еще дружили, потому что не знали друг друга. А сейчас сплотились. Думаю, что после конкурса будем продолжать общение", - сказала финалистка.

Лидия - сотрудница одного из банков. Ее работа связана с документооборотом. Отвечая на вопрос журналистов, она признается, что начальство пока не обещало ей повышения за победу в конкурсе.

Побывать во Дворце Независимости и не запечатлеть этот момент - сложно, особенно для современных девушек. Поэтому они с нескрываемым удовольствием и в предвкушении лайков фотографируют друг друга в знаменитых залах, только и успевая позировать и поправлять прическу.-0-

Фото Николая Петрова