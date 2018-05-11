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Cтолешницы для кухни и ванной комнаты

Общество 11.05.2018 | 09:00

При выборе рабочей поверхности для кухни или для ванной комнаты важно помнить, что покупка столешницы представляет собой долгосрочную инвестицию. Столешница должна иметь внешний вид, стиль и качество, которые будут вас радовать в течение многих лет.

У нас большой ассортимент немецких высококачественных столешниц Duropal (Дюропал) из различных материалов и в широком ценовом диапазоне. Мы поможем вам при выборе столешницы, которая соответствует вашим потребностям и максимально подходит для вашей кухни по стилю и дизайну. Здесь в нашем каталоге вы можете увидеть многочисленные типы столешниц и сделать правильный выбор. Вы также можете получить консультацию в нашем магазине от ведущего дизайнера, заказать проект кухни из немецких высококачественных материалов.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ПОКУПАЯ СТОЛЕШНИЦУ ДЛЯ КУХНИ

Выбор кухонной столешницы является одним из самых важных и, возможно, самых сложных решений при покупке новой кухни или при обновлении уже имеющейся у вас. Есть несколько веских причин: столешница имеет большое значение для дизайна и внешнего вида кухни, а также отражается на общей стоимости кухни. Кроме того, кухонная столешница является той частью вашей кухни, которая должна выдерживать наибольший износ каждый день.

Вы сомневаетесь в том, какая столешница нужна вам и соответствует ли она вашим потребностям на кухне? Прочитайте наши статьи и перейдите по ссылке, чтобы рассмотреть группы декоров, прежде чем делать свой выбор.

ПОСТФОРМИНГ DUROPAL (ДЮРОПАЛ)

Частые жалобы покупателей - постформинг стал нас разочаровывать. Очень слабое покрытие ламината, боится горячего, боится царапин, боится влаги.

Мы предлагаем материал Duropal, ламинированный HPL пластиками!!! Это суперпродукт, который может выглядеть, например, как натуральное дерево, камень или бетон. С нашим современным и стильным ламинатом у вас может быть недорогая столешница, которая чрезвычайно прочная и удобная для использования долгое время.

Современный ламинат Duropal является особенно прочным материалом из уже представленных, который подходит для всех, кто любит готовить на своей кухне. Столешницы, покрытые ламинатом Duropal, оценили многие европейские любители и профессионалы за прекрасное соотношение цены и качества. Хорошая цена на ламинаты, которые доступны в бесчисленных декорах и дизайнах.

Глубина от 600 мм до 1200 мм.

Толщина 38 мм.

Длина 4100 мм (можно нарезать в размер, не превышая 2700 мм).

КОМПАКТ-ПЛИТА DUROPAL (ДЮРОПАЛ)

Компакт-плита толщиной 15 мм - это прекрасная инвестиция в вашу кухню. Ультратонкая столешница дает стильный внешний вид, не ставя под угрозу естественную прочность материала и простоту обслуживания. Гигиенична, прекрасно устойчива к влаге, устойчива к царапинам и бытовым ударам, имеет возможность монтажа мойки как сверху, так и в уровень или под столешницу. Имеет сплошной, идеальный шелковисто-матовый, приятный на ощупь кант, подчеркивающий стиль вашей кухни.

Глубина от 650 мм до 1300 мм.

Толщина 15 мм (возможные варианты от 2 мм до 15мм).

Длина 4100 мм.

Прикоснитесь к столешнице, прежде чем решите ее купить!

Материал столешницы имеет важное значение для внешнего вида и ежедневной эксплуатации. Материал также определяет, как ваши руки чувствуют прикосновение к рабочей поверхности. Поверхности Duropal (Дюропал) имеют идеальное покрытие с максимальной имитацией натуральности материала. Столешница влияет даже на звук в кухне! Конечно, вы должны выбрать из различных вариантов кухонных поверхностей, прежде чем вы решите приобрести ее для стола.

Чтобы получить хорошую и качественную столешницу для кухни и кухонного стола, которая отвечает вашим потребностям, важно сначала подумать о том, что вы действительно ожидаете от вашей новой столешницы. Подумайте об этих ключевых вопросах, которые влияют как на выбор материала, так и на дизайн, стиль и общий вид:

- Вы хотите тратить время на уборку и регулярное восстановление вашей столешницы?

- Вы часто готовите или работаете с продуктами, которые выделяют много сока и оставляют цветные пятна?

СВЕТЛЫЕ И БЕЛЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

Белые кухни и белые столешницы были популярны в течение длительного времени, так как многие предпочитают яркий и легкий вид. Белые и легкие рабочие поверхности доступны во многих различных материалах. Однако, какой бы материал вы ни выбрали, светлая столешница потребует немного больше очистки и обслуживания, потому что пятна, грязь и обесцвечивание более заметны, чем на столешницах в более темных тонах. С белой столешницей Duropal XTreme вы будете спокойны, это специальная поверхность, которая противостоит отпечаткам пальцев, жирным пятнам и пятнам от пролитого вина, кофе и сока.

СТОИМОСТЬ СТОЛА И ОБЩИЙ БЮДЖЕТ КУХНИ

Кухонная столешница не может иметь стоимость общего бюджета для новой кухни, если только не выбирать один из более эксклюзивных материалов, таких как керамика или композит. На самом деле, это не является чем-то необычным, что цена на высококачественную столешницу Duropal не превышает по стоимости остальную часть кухни!

В нашем магазине цены на столешницы невысокие и варьируются в зависимости от материала столешницы, имеют все сертификаты качества и гигиены. В нашем салоне вы можете заказать не только столешницу высокого качества, но и сопутствующие материалы. Можно заказать обработку и установку столешницы, адаптацию вашей мойки и варочной панели в столешницы Duropal. Можно получить квалифицированные рекомендации по установке столешницы. Наши дизайнеры окажут помощь в проектировании и дизайне вашей кухни.

Если вы хотите выбрать материал Duropal в качестве рабочей поверхности для вашей кухни, то это правильный и очевидный выбор. Например, выбор столешницы Duropal даст вам возможность в будущем уберечь свой бюджет от расходов на покупку для замены новой рабочей поверхности, поскольку материал является надежным и долговечным.

СМОТРИТЕ НАШ ВЫБОР СТОЛЕШНИЦ

Вы можете на нашем сайте узнать больше о наших столешницах и различных сопутствующих материалах. Каждый материал имеет как хорошие функции, так и ограничения, которые вы должны учитывать.

ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ СТОЛЕШНИЦЫ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ

Конечно, вас всегда ждут в нашем магазине, где вы можете увидеть и выбрать из множества столешниц в ассортименте, а также получить профессиональные рекомендации для лучшего и правильного выбора. Договоритесь о встрече с одним из наших консультантов по тел. +375 (29) 118-98-98 и не стойте в очереди в магазине. Наш магазин расположен в центральной части города по улице Ленина 27, в торговом центре "ЛенинГрад", павильон 17а. Тел +375 (29) 329-89-89 или +375 (29) 328-98-98. Мы всегда Вам рады.

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