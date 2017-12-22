"Дана Холдингс": соблазнительные цены на готовые квартиры - только до конца года!

Компания "Дана Холдингс", осуществляющая строительство самых знаковых жилых комплексов в белорусской столице, объявила о том, что до конца года устанавливает беспрецедентные цены на готовые квартиры и объекты коммерческой недвижимости в уже сданных домах - от 2200 рублей за квадратный метр. Предложение касается апартаментов в жилых комплексах "Маяк Минска", "Чайковский", "Вивальди" и Vogue.

"Маяк Минска" - это многофункциональный жилой комплекс нового поколения рядом с Национальной библиотекой и станцией метро "Восток". В шаговой доступности - самый крупный торговый комплекс в стране "Дана Молл" с гипермаркетом, десятками брендовых магазинов, кинотеатром и фудкортом. Комплекс включает в себя развитую инфраструктуру, в том числе детские сады и школы. Развитое транспортное сообщение позволяет за 10 минут добраться до центра города и за 15 - до национального аэропорта. Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" стал украшением восточных ворот столицы и является обладателем многих престижных наград: NEE Awards, Realt Golden Key, European Property Awards, World Finance Awards, Golden Jaguar и European, Real Estate Awards.

ЖК "Чайковский" находится в респектабельном районе - самом сердце столицы! Расположенный на проспекте Машерова, недалеко от стелы "Минск - город-герой", он покоряет с первого взгляда своим величественным видом. В трех минутах - гипермаркет "Корона", 10 минут - до парка Победы и минской велодорожки. И еще один большой плюс - рядом с ЖК "Чайковский" расположено большое количество школ и детских садов, так что маленькие жители комплекса без присмотра и обучения не останутся!

ЖК "Вивальди" назван в честь великого композитора не случайно. Ведь знаменитый концерт "Времена года" как нельзя лучше характеризует этот жилой комплекс - лес, вода, музей валунов: все прелести природы рядышком! Где еще так легко можно прочувствовать прелесть каждой поры года? А с другой стороны, Уручье - район давно обжитый, с прекрасной инфраструктурой торговых и развлекательных объектов, хорошим транспортным обеспечением. Гармония и покой в большом городе - вот что такое "Вивальди".

Vogue - жилой комплекс с видом на парк. Наверное, эти слова лучше всего характеризуют этот ультрасовременный архитектурный шедевр с просторными холлами, консьержами и встроенным детским садом. Парк Челюскинцев - у подъезда, станция метро - в нескольких минутах ходьбы, Ботанический сад - рукой подать. Центр города - и одновременно покой и тишина лесного уголка, в котором бегают белки, а по утрам заливаются птицы.

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В отделе продаж "Дана Холдингс" на ул. Мстиславца, 9 грамотные консультанты помогут определиться и с выбором конкретного жилого комплекса, и требуемой квартиры. Более того, ждать постройки квартиры не нужно - все апартаменты готовы к ремонту и последующему вселению! А цена, напомним, очень соблазнительная - от 2200 рублей за квадратный метр. Но только до конца года! Новый год принесет новые цены…

Успейте сделать себе подарок в уходящем году - и встречайте Новый год и Рождество со своей новенькой квартирой или офисом в престижных жилых комплексах! "Пусть Дед Мороз заглянет к вам на новоселье!" - желает своим покупателям "Дана Холдингс".