Дапкюнас: преодоление последствий аварии на ЧАЭС требует национальных и международных усилий

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС требует не только национальных, но и международных усилий. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас заявил сегодня на брифинге для глав иностранных дипмиссий и представительств международных организаций к 32-й годовщине аварии на ЧАЭС и Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, сказать, что печальное наследие Чернобыля - дело прошлого, было бы преждевременно. Преодоление долгосрочных последствий чернобыльской аварии требует не только национальных усилий, но и укрепления международного сотрудничества", - убежден Андрей Дапкюнас. Беларусь последовательно привлекает и будет привлекать внимание международной общественности к этой проблематике и всегда выступает за продолжение международного сотрудничества в этом направлении.

"После Чернобыля страна потеряла 485 деревень и поселков", - отметил замминистра. Андрей Дапкюнас подчеркнул, что Беларусь чувствует себя ответственной за сохранение внимания мировой общественности к истории самой трагедии и бесценному опыту страны по преодолению последствий аварии. "За более чем 30-летний период после чернобыльской катастрофы Беларусь прошла путь от страны - получателя гуманитарной помощи до полноправного партнера и страны-эксперта, которая обладает опытом преодоления последствий масштабной техногенной катастрофы", - обратил внимание он.

Обеспечение надлежащих и безопасных условий для жизни в пострадавших районах, возвращение загрязненных территорий к нормальному социально-экономическому развитию остается актуальной задачей для правительства и местных властей.

От имени белорусской стороны Андрей Дапкюнас выразил благодарность ведущим международным организациям, правительствам, негосударственным организациям, гражданским инициативам, общественным и политическим деятелям различных стран за вклад в преодоление последствий чернобыльской катастрофы.-0-