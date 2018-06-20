20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность агентств системы ООН в Беларуси может быть расширена. Об этом шла речь на встрече министра экономики Владимира Зиновского с постоянным координатором ООН - постоянным представителем ПРООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Владимир Зиновский поздравил Иоанну Казана-Вишневецкий с назначением на должность и заверил, что эффективное и конструктивное сотрудничество с агентствами системы ООН имеет большое значение для Беларуси. В свою очередь постоянный координатор ООН - постоянный представитель ПРООН в Беларуси выразила свое стремление расширить деятельность агентств системы ООН в Беларуси.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе взаимодействие сторон в рамках достижения Целей устойчивого развития ООН и международной технической помощи.-0-