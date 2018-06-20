20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность агентств системы ООН в Беларуси может быть расширена. Об этом шла речь на встрече министра экономики Владимира Зиновского с постоянным координатором ООН - постоянным представителем ПРООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
Владимир Зиновский поздравил Иоанну Казана-Вишневецкий с назначением на должность и заверил, что эффективное и конструктивное сотрудничество с агентствами системы ООН имеет большое значение для Беларуси. В свою очередь постоянный координатор ООН - постоянный представитель ПРООН в Беларуси выразила свое стремление расширить деятельность агентств системы ООН в Беларуси.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе взаимодействие сторон в рамках достижения Целей устойчивого развития ООН и международной технической помощи.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3197 BYN
|2.316 BYN
|2.324 BYN
|USD
|2.0052 BYN
|2.002 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.1516 BYN
|3.141 BYN
|3.16 BYN