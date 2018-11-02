Деятельность псевдоадвокатов в Беларуси своевременно пресекается - Чайчиц

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность псевдоадвокатов в Беларуси своевременно пресекается, заявил журналистам председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

В Беларуси по-прежнему, пусть это и единичные случаи, поступают жалобы граждан на действия псевдоадвокатов. Люди, не имеющие лицензии на осуществление адвокатской деятельности, представляются адвокатами и пытаются оказывать гражданам юридическую помощь, чаще всего не профессиональную.

"Эти действия совместно с правоохранительными органами мы пресекали и будем пресекать, - сказал Виктор Чайчиц. - Это в интересах граждан. Мы не можем допустить, чтобы сегодня, когда очень много юристов, кто угодно оказывал юридическую помощь без надлежащего контроля, надлежащей проверки".

Председатель БРКА добавил, что выступает за то, чтобы все лучшие юристы, которые желают оказывать юридическую помощь гражданам, были под крылом адвокатуры. "Мы с удовольствием рассмотрим любые варианты осуществления гражданами адвокатской деятельности после прохождения ими стажировки, сдачи квалифицированного экзамена. И когда будем видеть, что человек и по своему профессиональному уровню, и по моральным качествам готов быть адвокатом, рассмотрим эти вопросы, чтобы принять его в свои ряды", - сказал Виктор Чайчиц.

Важнейшая задача адвокатуры - оказать квалифицированную юридическую помощь гражданам. В случае, если какой-то сотрудник не смог этого сделать, на помощь придет вся организация: юрпомощь будет оказана силами других адвокатов.

Что касается совершенствования института адвокатуры, Виктор Чайчиц отметил, что ведется работа над специализацией. По его словам, современное развитие мира требует наличия узких специалистов, которые будут досконально знать вопрос.

В Минске сегодня проходит международная научно-практическая конференция "Адвокатура и государство: пути взаимодействия". В белорусской столице собрались адвокаты стран бывшего Советского Союза. Коллеги обсуждают развитие адвокатуры на современном этапе, ее роль в выполнении государственных задач, реформы в сфере адвокатуры, проблемы трансграничных правоотношений.-0-