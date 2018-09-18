Делегация Беларуси принимает участие в сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная делегация Министерства здравоохранения во главе с руководителем ведомства Валерием Малашко принимает участие в работе 68-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения в Риме (Италия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

На мероприятии присутствуют директор Европейского бюро ВОЗ Жужанна Якаб, министры здравоохранения и высокопоставленные представители 53 государств Европейского региона ВОЗ, а также партнерских организаций и гражданского общества.

В частности, участники обсудят состояние здравоохранения в Европе в 2018 году, дорожную карту по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с опорой на европейскую политику в поддержку здоровья и благополучия - "Здоровье-2020". Особое внимание уделят совершенствованию общественного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ с целью устойчивого развития.

Планируется, что на сессии министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко выступит с несколькими докладами.-0-