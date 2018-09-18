Делегация Беларуси принимает участие в сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная делегация Министерства здравоохранения во главе с руководителем ведомства Валерием Малашко принимает участие в работе 68-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения в Риме (Италия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
На мероприятии присутствуют директор Европейского бюро ВОЗ Жужанна Якаб, министры здравоохранения и высокопоставленные представители 53 государств Европейского региона ВОЗ, а также партнерских организаций и гражданского общества.
В частности, участники обсудят состояние здравоохранения в Европе в 2018 году, дорожную карту по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с опорой на европейскую политику в поддержку здоровья и благополучия - "Здоровье-2020". Особое внимание уделят совершенствованию общественного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ с целью устойчивого развития.
Планируется, что на сессии министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко выступит с несколькими докладами.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4814 BYN
|2.475 BYN
|2.484 BYN
|USD
|2.1226 BYN
|2.116 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.1356 BYN
|3.125 BYN
|3.135 BYN