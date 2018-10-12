Делегация БРСМ принимает участие во Всероссийском слете студенческих отрядов

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусского республиканского союза молодежи принимает участие во Всероссийском слете студенческих отрядов. Он проходит в Ростове-на-Дону и посвящен окончанию 59-го трудового семестра, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

"В составе белорусской делегации - 13 человек. Это лучшие бойцы, командиры и комиссары студотрядов из всех регионов Беларуси. Для нас участие во Всероссийском слете студенческих отрядов - это возможность обменяться опытом, посмотреть, как организовано студотрядовское движение в России, рассказать о своих наработках. Во время форума пройдет слет студенческих отрядов атомной отрасли, Всероссийский конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов проводников, V Всероссийская спартакиада студенческих отрядов, будет выбрана "Мисс РСО". Запланирована работа образовательных площадок и круглых столов, а на территории музейного комплекса "Самбельские высоты" появится парк Победы, высаженный участниками слета", - рассказал Олег Дикун.

БРСМ и Российские студенческие отряды активно взаимодействуют в направлении организации трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время. "Развитию движения студенческих отрядов Союзного государства способствует соглашение о сотрудничестве между БРСМ и РСО, которое во время слета планируется продлить на ближайшие пять лет. В третьем трудовом семестре в России работали белорусские студенческие строительные, педагогические, сервисные и сельскохозяйственные отряды. География их дислокации - от Санкт-Петербурга до Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа Югра. В том числе наши ребята трудились на объектах Коломенского района Московской области, Сочи, Туапсе. Студенты из России работали на Всебелорусской молодежной стройке - строительстве объектов Белорусской АЭС в Островце, Минской городской молодежной стройке - строительстве общежития Студенческой деревни, которому в 2019 году предстоит принимать гостей II Европейских игр, а также в составе сводного студенческого сельскохозяйственного отряда оказывали помощь в уборочной кампании аграриям ОАО "Долгиново" Вилейского района", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ. -0-