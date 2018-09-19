Делегация БРСМ участвует в форуме молодых лидеров стран ШОС в Хабаровске

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусского республиканского союза молодежи принимает участие в II Форуме молодых лидеров стран ШОС в Хабаровске, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор международного молодежного сотрудничества ЦК ОО "БРСМ" Олеся Сазанкова.

По ее словам, приглашение поступило от Российского союза молодежи. "II Форум молодых лидеров стран ШОС проходит в Хабаровске с 19 по 23 сентября. Он объединил около 170 человек из Беларуси, Индии, Китая, Казахстана. Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Программа форума достаточно насыщенна. Делегация БРСМ примет участие в пленарных заседаниях и тематических треках", - рассказала Олеся Сазанкова.

Форум нацелен на расширение международного молодежного сотрудничества, укрепление добрососедских отношений и изучение опыта работы молодежных структур других стран. "Это международная площадка, на которой молодежные организации, молодые ученые и предприниматели могут эффективно развивать взаимодействие. Наши ребята, представляющие различные регионы Беларуси, поделятся опытом работы с молодежью на местах. Ожидаем по итогам форума развитие межрегионального сотрудничества, на что сейчас делается упор", - отметила представитель ЦК БРСМ.

II Форум молодых лидеров стран ШОС организован Российским союзом молодежи совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Хабаровского края при поддержке Молодежного совета ШОС. Первый форум прошел в Омске в сентябре 2016 года. По его итогам были запущены молодежный бизнес-инкубатор и международное молодежное информационное агентство стран ШОС. Решение о том, что II Форум молодых лидеров пройдет в Хабаровске, было принято на полях III Молодежного форума стран БРИКС и ШОС в Сочи, в котором участвовали молодые предприниматели, политики, общественные деятели стран - участниц организации. На молодежном форуме была представлена и Беларусь, которая развивает активное сотрудничество с БРИКС и ШОС. В Шанхайской организации сотрудничества Беларусь имеет статус наблюдателя.-0-