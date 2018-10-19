День Беларуси пройдет в 2019 году в австрийском Клагенфурте

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году в австрийском Клагенфурте пройдет День Беларуси. Такая договоренность достигнута в ходе встречи посла Беларуси в Австрии Елены Купчиной с бургомистром столицы федеральной земли Каринтия Марией-Луизе Матиашитц, сообщили БЕЛТА в белорусском диппредставительстве.
"В ходе встречи с бургомистром Клагенфурта, столицы Каринтии, Марией-Луизе Матиашитц, среди прочего достигнута договоренность о проведении в следующем году в Клагенфурте Дня Беларуси", - отметили в посольстве Беларуси в Австрии.
Встреча состоялась во время визита Елены Купчиной в Каринтию. Также посол провела переговоры с главой земельного правительства Петером Кайзером. Рассмотрены перспективы развития двустороннего взаимодействия в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Каринтией и Минской областью, активизации торгово-экономических, культурных связей, расширения контактов в иных сферах.
Кроме того, на встрече белорусского дипломата с президентом Палаты экономики Каринтии Юргеном Мандлем рассмотрены итоги обмена визитами делегаций деловых кругов Минской области и Каринтии в 2016 и 2017 годах, а также согласованы дальнейшие шаги, направленные на активизацию двустороннего экономического взаимодействия.-0-
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