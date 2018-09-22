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День без автомобиля отмечают в Беларуси

Общество 22.09.2018 | 09:13
Акция "День без автомобиля" в Минске. Фото из архива
Акция "День без автомобиля" в Минске. Фото из архива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День без автомобиля отмечают сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Акция завершает кампанию "Европейская неделя мобильности", которая проводится ежегодно с 16 по 22 сентября во всем мире. В этом году ее девиз "Мультимодальность - выбирай и двигайся!". В республике для участия в неделе зарегистрировалось более 60 населенных пунктов.

Сегодня белорусов призывают отказаться от автомобилей и тем самым привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с влиянием автомобильного транспорта на качество атмосферного воздуха и здоровье человека.

В Минске сегодня водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. С 14.00 до 21.00 на ул. Ленина пройдет масштабный экологический праздник, с утра до ночи на участке улицы от пр. Независимости до ул. Кирова будет закрыто движение транспорта.

Гостей ожидают игры, конкурсы, концерт, экологические мастер-классы. Будет работать детская зона, фудкорт, аниматоры. Состоится презентация электровелосипедов, электросамокатов, электроскутеров, велосипедов, таромата. Ботанический сад представит выставку деревьев и цветов, Минское городское управление МЧС - автомобиль-перевертыш.

Перед зрителями выступят коллектив эстрадной песни "Сябрынка", Tempo Bay, Нагуаль, Rostany, театр ИнЖест. Также можно будет увидеть экстрим-выступления велосипедистов, шоу-конкурс светящихся велосипедов, живые скульптуры.

В 21.00 всех приглашают на ночную велопрогулку к Национальной библиотеке. Как рассказали в Минском велосипедном обществе, по проспекту Независимости проедут любители велодвижения, украсившие свой транспорт светящимися элементами. К велопараду приглашают присоединиться и обладателей роликов, моноколес, скейтбордов, самокатов, гироскутеров, сигвеев. Пройдет конкурс на самый яркий велосипед, выставка "Велосипедист и стиль". Гостям продемонстрируют альтернативные автомобилям средства передвижения, организуют бесплатное обслуживание велосипедов.

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, во время акции "День без автомобиля" выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильных источников снижаются на 100-200 т. В Минске более 85% выбросов загрязняющих веществ приходится на автомобили и только 15% - на промышленные предприятия.

Во время Европейской недели мобильности в Минске 22 сентября 2017 года проведен эксперимент по измерению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перекрытом участке ул. Ленина от пр.Независимости до ул. Кирова. По результатам измерений установлено снижение содержания уровня загрязняющих веществ в 1,2-1,5 раза.

Ежегодно 22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный день без автомобиля, девиз которого - "Город как пространство для людей, пространство для жизни". Впервые акция прошла во Франции в 1998 году. Тогда в мероприятии участвовали всего около двух десятков городов, к 2001 году к движению присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В Беларуси День без автомобиля проводится с 2008 года.-0-

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Теги
автомобиль, акция, транспорт
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