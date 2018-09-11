11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты готовят изменения в 160 статей Трудового кодекса, сообщила сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Тамара Красовская во время заседания рабочей группы по законопроекту "Об изменении некоторых законов Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект предусматривает совершенствование законодательства о труде с учетом практики его применения. "Проектом закона корректируются более 160 статей Трудового кодекса, он будет дополнен новыми статьями и главами. По нашему мнению, правовое регулирование трудовых вопросов должно быть более гибким. На сегодняшний день в профильную комиссию от депутатов, заинтересованных министерств и ведомств поступило около 50 замечаний и предложений. Все они заслуживают внимания и нуждаются в тщательной проработке, поскольку направлены на обеспечение стабильности трудовых отношений и полную реализацию конституционного права граждан на труд", - рассказала Тамара Красовская.

В частности, замечания и предложения депутатов касаются порядка и условий расторжения трудового договора, режима гибкого рабочего времени, временного перевода и оплаты труда, перевода работников на бессрочные трудовые договора. Трудовой кодекс также даст определение таким понятиям, как "тарифная ставка" и "тарифный оклад".

"В любом законопроекте важно четко определиться с понятийным аппаратом. Трудовой кодекс сложно представить без таких понятий, как "тарифная ставка" и "тарифный оклад". Однако ни в Трудовом кодексе, ни в других нормативно-правовых актах определения этих терминов нет. А это очень важно для работника, поскольку связано с оплатой его труда", - отметила заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Ольга Политико.

Работа над законопроектом "Об изменении некоторых законов Беларуси" продолжается. Как ожидается, он будет рассмотрен во втором чтении на осенней сессии Палаты представителей в ноябре.-0-