Депутаты приняли в первом чтении изменения в закон о СМИ

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей приняли сегодня в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси", который направлен на совершенствование правоотношений в сфере массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект предусматривает корректировку закона о СМИ, Налогового кодекса, КоАП и ПИКоАП. Представляя законопроект парламентариям, министр информации Александр Карлюкевич рассказал об основных нововведениях.

Среди них - расширение понятийного аппарата закона о СМИ (он дополняется терминами "сетевое издание", "владелец интернет-ресурса", "интернет-ресурс" и другими), распространение его действия на интернет-ресурсы, которые занимаются распространением массовой информации. Они получат возможность проходить государственную регистрацию для того, чтобы стать сетевым изданием, сотрудники которого будут пользоваться такими же правами, как и журналисты традиционных СМИ. "Интернет-ресурс, не прошедший государственную регистрацию в Мининформе, не будет обладать статусом СМИ, а, следовательно, его сотрудники не будут являться журналистами. При этом государственная регистрация будет носить добровольный характер. Аналогичный подход реализован в России", - отметил министр.

Он обратил внимание, что сетевые издания будут иметь правовые и статусные преимущества по сравнению с интернет-ресурсами, которые регистрацию не прошли. "К примеру, решение об ограничении доступа к сетевому изданию может быть принято Мининформом в случае вынесения владельцу двух и более письменных предупреждений, а к незарегистрированному интернет-ресурсу - в случае однократного невыполнения законного требования министерства об устранении нарушений законодательства о СМИ", - добавил Александр Карлюкевич.

Впервые в законе о СМИ устанавливаются права и обязанности владельца интернет-ресурсов. В числе обязанностей - идентификация пользователей. "Кроме того, предлагается обязать владельцев интернет-ресурсов анализировать их содержание, не допускать размещения информации, распространение которой запрещено, ограничено, а также материалов, содержащих нецензурные слова и выражения", - пояснил руководитель Мининформа.

Проектом закона расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено. "К такой дополнительно отнесена информация, побуждающая к самоубийству, ненадлежащая реклама", - пояснил министр. Речь также идет об информации о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Под защитой будут персональные данные несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и учебы, фото и видеоизображение ребенка, его родителей.

Кроме того, в документе устанавливаются ограничения для иностранного участия в формировании белорусского медиапространства. В этой части законопроект предусматривает, что функции редакции СМИ сможет выполнять только юридическое лицо - резидент Беларуси, а функции главного редактора - только ее гражданин. Если доля иностранного капитала в фонде юрлица составляет 20% и более, то такая организация не сможет выступать учредителем СМИ в Беларуси. Законопроект содержит также запрет на распространение продукции иностранных СМИ без разрешения.

Всего на сегодняшнем заседании Палаты представителей рассмотрено десять вопросов. В первом чтении приняты поправки в законы о регистре населения, об электронном документе и электронной цифровой подписи, а также в некоторые законы по вопросам безопасности генно-инженерной деятельности. Во втором чтении рассмотрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон "О международных договорах Республики Беларусь". Перечнем вопросов была предусмотрена также ратификация некоторых международных договоров. В их числе белорусско-грузинское межправительственное соглашение о системе содействия взаимной торговле, конвенция между правительствами Беларуси и Великобритании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов, соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в Евразийском экономическом союзе.-0-