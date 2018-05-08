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Девятовский: мы должны чтить ветеранов и помнить правду о Великой Отечественной войне

Общество 08.05.2018 | 21:39
Вадим Девятовский. Фото из архива
Вадим Девятовский. Фото из архива
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее поколение обязано чтить ветеранов и помнить правду о Великой Отечественной войне, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, сообщает БЕЛТА.

Республиканская акция "Беларусь помнит", посвященная празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдет 9 Мая. Акция и торжественная церемония возложения венков и цветов состоится в Минске на площади Победы и прилегающей части проспекта Независимости. Отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих родственников - участников и героев войны сможет каждый до 11.00 или после 13.00. "Эта акция объединит нас, те семьи, у кого воевали, у кого погибали родственники в Великую Отечественную войну. В такой святой день нужно выходить и говорить, что мы достойные наследники Победы, что мы чтим ветеранов, помним, что мы обязаны нести правду о войне", - подчеркнул Вадим Девятовский.

Акция одновременно пройдет и в областных центрах Беларуси с объявлением общенациональной минуты молчания и возложением венков и цветов к памятникам. В мероприятиях примут участие ветераны войны и труда, Вооруженных Сил Беларуси, руководители государственных органов, общественных и религиозных организаций, представители дипломатического корпуса, дети и молодежь.-0-

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