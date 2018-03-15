Для молодежи значима возможность максимально реализовать способности и таланты - Карпенко

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко нацеливает юных граждан на максимальную реализацию своих способностей и талантов. Об этом он заявил на вручении паспортов граждан Беларуси талантливым ребятам из Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, это важный день в вашей жизни, потому что вы получаете свой первый главный документ - паспорт гражданина Республики Беларусь. Это начало взрослой самостоятельной жизни. Перед вами открываются новые горизонты в различных сферах деятельности. Предоставляются новые дополнительные возможности в реализации своих способностей, талантов, самых смелых замыслов. И эти возможности, перспективы надежно защищены Основным Законом нашего государства - Конституцией", - сказал Игорь Карпенко.

Вместе с тем этот документ накладывает большую ответственность, добавил министр. В первую очередь за судьбу своей родины, общества и государства. Игорь Карпенко призвал ребят приложить максимум усилий для развития Беларуси как независимой, процветающей страны. "Вам предстоит приумножить достижения предыдущих поколений белорусов. Чтобы добиться успеха, нужно много трудиться, работать, прежде всего над собой, постоянно повышать образовательный уровень, с любовью относиться к своему будущему делу и окружающим людям", - отметил глава ведомства. Министр пожелал ребятам выбрать правильную дорогу в жизни, постараться принести как можно больше пользы своей родине, семье.

Игорь Карпенко поздравил юных граждан Беларуси с Днем Конституции. Он выразил уверенность, что сегодняшний день запомнится как яркая страничка, чтобы в будущем они могли рассказать своим детям и внукам о том, как получали паспорт.

"Получение паспорта - это важное и торжественное событие для каждого человека. Рад и горд, что есть возможность ощутить это в полной мере в такой торжественной обстановке", - подчеркнул учащийся средней школы №7 Борисова Павел Киквидзе. От имени сверстников Павел пообещал и впредь добросовестно учиться, трудиться, участвовать в жизни родной школы, любимой Минщины, государства, чтобы все с гордостью могли отмечать, что белорусская молодежь - это достойные граждане своей страны.

В качестве подарка министр преподнес ребятам Конституцию и издание "Я - гражданин Республики Беларусь". Он пообщался с учащимися в неформальной обстановке.

На вручение паспортов в Министерство образования сегодня приехали 20 ребят из пяти районов Минской области. Это лучшие учащиеся - отличники, активисты общественного и волонтерского движения, спортсмены и участники туристического и краеведческого движения, представители творческих объединений.-0-