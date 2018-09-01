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Для получения достойного образования в Беларуси есть все условия - Ващенко

Общество 01.09.2018 | 14:56
Владимир Ващенко. Фото МЧС
Владимир Ващенко. Фото МЧС

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для получения достойного образования в Беларуси есть все условия, заявил сегодня на торжественной линейке в Бычихинской средней школы Городокского района министр по ЧС Владимир Ващенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Владимир Ващенко поздравил ребят с праздником. "Идите по жизни с оптимизмом, занимайтесь спортом, стремитесь и достигайте высот. Только от вас зависит, как вы будете получать знания, которые вам дает жизнь, преподаватели, школа, родители. Закладывайте тот фундамент, который вам пригодится в жизни", - сказал он.

Более 40 лет назад Владимир Ващенко сам закончил Бычихинскую среднюю школу Городокского района и ежегодно навещает родные места. После торжества он посетил выпускной класс, где провел первый урок. Ребята интересовались у министра, каким он был учеником, чем увлекался и как выбрал будущую профессию.

Продолжилось мероприятие уроком безопасности для первоклассников с участием представителей журнала "Юный Спасатель" и концертом художественной самодеятельности от работников Витебского областного УМЧС.-0-

Фото МЧС

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Теги
Ващенко, МЧС, образование
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