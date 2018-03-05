5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни белорусского образования проходят в Азербайджане в начале марта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования Беларуси.

В Баку 4-8 марта с деловым визитом находится белорусская делегация. "Представители белорусских вузов примут участие в Днях белорусского образования в Азербайджане, круглом столе "Интернационализация высшего образования Азербайджана и Беларуси", - рассказали в министерстве. Запланированы переговоры в целях развития сотрудничества с учреждениями образования Азербайджана и продвижения бренда белорусского образования на рынке этой страны.

Делегация Беларуси также встретится с представителями Министерства образования, ассоциации выпускников российских (советских) вузов "RAMMAA", Агентства международного развития (AIDA) Министерства иностранных дел, некоторых вузов Азербайджана.

В программе визита - посещение учебных заведений для изучения опыта внедрения высоких технологий в образовательном процессе. Белорусская делегация побывает также в Бакинском славянском университете, где обсудит перспективы реализации совместных образовательных программ, возможности участия представителей БСУ в научных и других мероприятиях в Беларуси. Намечено рассмотреть план развития сотрудничества между центрами азербайджанского языка и культуры в Белорусском государственном педагогическом университете им. М.Танка и белорусского языка и культуры в БСУ, организации курсов белорусского и русского языков, проведения мероприятий с участием диаспор на базе этих центров.-0-