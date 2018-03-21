До 11 градусов мороза ожидается 22 марта в Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 11 градусов мороза ожидается в Беларуси 22 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку пройдет небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер ожидается западный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 8, при прояснениях прогнозируется 9 -11 градусов мороза, днем будет от нуля до плюс 5 градусов.-0-
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