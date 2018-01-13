13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 11 градусов мороза ожидается в Беларуси 14 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами прогнозируется слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер слабый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 5-11 градусов мороза. Во второй половине дня мороз ослабеет до 3-8 градусов.-0-

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