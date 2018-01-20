20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 11 градусов мороза ожидается в Беларуси 21 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидается небольшой снег, слабый туман. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 3-8 мороза, при прояснениях минус 9-11. Днем будет от нуля до минус 6 градусов.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день