19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов мороза ожидается по юго-востоку Беларуси 20 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь днем в некоторых районах Витебской и Гомельской областей пройдет небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, по юго-востоку - минус 12-15 градусов. Днем будет от минус 3 до плюс 3.-0-

Прогноз погоды на неделю