5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов мороза ожидается в Беларуси 6 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах пройдет небольшой снег, возможна слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, при прояснениях будет 13-18 градусов ниже нуля, днем ожидается минус 4-10, по юго-западу - 1-3 градуса мороза.-0-

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