До 19 градусов мороза ожидается местами в Беларуси в выходные

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов мороза ожидается в отдельных районах Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"После оттепельной погоды, которая удерживалась на текущей неделе, к нам вновь возвращаются морозы", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 16 марта, территория Беларуси окажется под влиянием периферии скандинавского антициклона, с северными ветрами в страну устремится холодный воздух с севера Европы. Будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем по югу республики пройдет небольшой снег. Резко похолодает, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 2 - 8 градусов мороза, при прояснениях по северо-востоку воздух охладится до минус 9 - минус 12, днем будет 1 - 7 градусов ниже нуля.

"В выходные дни погодные условия будет в основном определять холодный антициклон, лишь в субботу в южных районах скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается дальнейшее усиление морозов", - отметили синоптики.

В субботу, 17 марта, ночью преимущественно по южной половине страны, днем в основном по Гомельской и Могилевской областям ожидается снег, местами - сильный снег, метель. Дискомфорт усилит порывистый ветер. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 7 - 13 градусов мороза, по северо-востоку страны прогнозируется 14 - 17 градусов ниже нуля, днем будет минус 3 - минус 9 градусов.

В воскресенье, 18 марта, сохранится холодная преимущественно без осадков погода. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 11 - 17 градусов ниже нуля, в отдельных районах она понизится до минус 18 - минус 19 градусов, во второй половине дня при небольшой облачности будет от нуля до минус 6 градусов.

В понедельник, 19 марта, в отдельных районах Беларуси пройдет кратковременный снег. На дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 5 - 12 градусов мороза, при прояснениях воздух охладится до минус 13 - минус 15, днем ожидается от минус 4 до плюс 3 градусов.-0-

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