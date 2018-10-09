9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, на торфяниках Полесья местами ожидаются заморозки до нуля - минус 2 градусов. Днем будет 13-19 градусов тепла.-0-
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