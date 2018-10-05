До +20°С тепла ожидается в Беларуси 6 октября

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 6 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по северу пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем - от 14 до 20 тепла.-0-
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