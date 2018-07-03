3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью местами - сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный умеренный.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 8 - 13 градусов тепла, во второй половине дня ожидается плюс 16 – 22 градусов.-0-
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