До +22°С ожидается в Беларуси 18 октября

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет южный слабый.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, в отдельных районах - от нуля до плюс 2. Днем будет 16-22 градуса тепла.-0-

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