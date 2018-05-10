До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 мая

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла и в основном без осадков ожидается в Беларуси 11 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет небольшая облачность и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем - 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по северо-востоку - плюс 2-6. Днем будет 18-24 градуса тепла.-0-
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