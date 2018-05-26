26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В воскресенье будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый.
Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, днем будет 20-25 градусов тепла.-0-
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