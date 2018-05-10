10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В предстоящие двое суток преобладающее влияние на характер погодных условий в нашей стране будет оказывать антициклон, раскинувшийся над северо-западными районами европейской части России. Антициклон сформирован в прохладном воздухе, так что в северо-восточных районах нашей страны по ночам будет довольно свежо", - рассказали в Гидромете.

В пятницу, 11 мая, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по северо-востоку страны местами будет плюс 2-6. Днем ожидается 18-24 градуса тепла.

В субботу, 12 мая, будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-востоку Гомельской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью - 3-8 градусов выше нуля, днем будет 20-25 градусов тепла.

В воскресенье, 13 мая, под влиянием атмосферных фронтов ночью в юго-восточных районах, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, а днем будет находиться в пределах от плюс 16 по юго-востоку до 23 градусов тепла по северо-западу страны.-0-