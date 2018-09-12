До +26°С и дожди ожидаются по юго-востоку Беларуси 13 сентября

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и дожди ожидаются по юго-востоку Беларуси 13 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью по северной половине, днем преимущественно по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов, днем - 18-23, по югу-востоку воздух прогреется до 26 градусов.-0-
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