31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 1 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь местами по западной части страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, местами - плюс 7-9 градусов. Днем будет 21-27 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю