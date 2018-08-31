31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 1 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь местами по западной части страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, местами - плюс 7-9 градусов. Днем будет 21-27 градусов тепла.-0-
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