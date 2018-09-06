До 27 градусов тепла и почти без дождей: погода в Беларуси на 7 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 7 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром в отдельных районах по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами по Беларуси возможен слабый туман. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 21-27 градусов тепла.-0-
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