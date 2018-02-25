До 28 градусов мороза и небольшой снег ожидается в Беларуси 26 февраля

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 февраля 2018, Вс
-13°C
Сплошная облачность EUR 2.4086
USD 1.9593
RUB 3.4625
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусский народ приобрел генетическое неприятие любой вооруженной агрессии
Президент
РЕПОРТАЖ: На поле танки грохотали: на "Линии Сталина" отпраздновали День защитников Отечества
Регионы
Белорусские спортсмены в суверенной истории завоевали 18 медалей зимних Олимпийских игр
Спорт
Белорусская АЭС будет введена в срок с соблюдением всех требований безопасности - Минэнерго
Общество
Ермошина прокомментировала перспективы изменения избирательного законодательства Беларуси
Политика
Реклама на сайте
Лента новостей
4 тыс. человек эвакуировали из московского ТЦ "Охотный ряд" из-за ложного сообщения о минировании
19:20 В мире
Сильный шторм обрушился на штат Кентукки: погибли два человека
18:55 В мире
Эксперты назвали топ-10 технологий 2018 года
18:30 Технологии
Скончался легендарный конструктор "АвтоВАЗ" Георгий Мирзоев
18:05 В мире
Республика Корея сообщила о готовности КНДР развивать отношения с США
17:32 В мире
РЕПОРТАЖ: Церемония закрытия Олимпийских игр состоялась в Пхенчхане
17:19 Спорт
Ретроспектива картин испанского режиссера Педро Альмодовара пройдет в Минске 2-4 марта
16:52 Культура
Папа Римский призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии
16:22 В мире
ФОТО: Церемония закрытия зимней Олимпиады проходит в Пхенчхане
15:38 Заголовки новостей
Компания Geely стала крупнейшим акционером немецкого концерна Daimler
15:33 В мире
ФОТО: Частицу мощей святой Матроны Московской доставили в Минск
15:29 Заголовки новостей
Олимпийский флаг передан Пекину во время церемонии закрытия зимних Игр в Пхенчхане
15:17 Спорт
ФОТОФАКТ: Церемония закрытия зимней Олимпиады в Пхенчхане
15:09 Спорт
Греция предложила ввести налог на богатство в ЕС после Brexit
15:01 В мире
День белорусской экономики пройдет 28 февраля в Бонне
14:40 Экономика
Церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане будет посвящена новому поколению и стойкости духа человека
13:52 Спорт
До 28 градусов мороза и небольшой снег ожидается в Беларуси 26 февраля
13:12 Общество
Компартия Китая предлагает снять ограничения на срок полномочий председателя КНР
13:00 В мире
Белорусские спортсмены в суверенной истории завоевали 18 медалей зимних Олимпийских игр
12:56 Спорт
Дарья Домрачева понесет флаг Беларуси на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане
12:28 Спорт
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
8 Марта 8 Марта
Отстранение сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане Отстранение сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

До 28 градусов мороза и небольшой снег ожидается в Беларуси 26 февраля

Общество 25.02.2018 | 13:12
Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов мороза и небольшой снег ожидается в Беларуси 26 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северный слабый.

Температура воздуха ночью составит 17-23 градуса ниже нуля (при прояснениях - 24-28 со знаком минус), по юго-западу - 13-16 градусов мороза. Днем будет 9-15 градусов ниже нуля.

В ночные и утренние часы 26-27 февраля при прояснениях минимальная температура может составить 25-29 градусов мороза.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

﻿
Теги
прогноз погоды
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Группа компаний Oasis Беларусь планирует инвестировать в повышение качества продукции 650 тыс. евро
Дрогичинский "Экзон" начал поставки продукции в Азербайджан и Узбекистан
"Полоцктранснефть Дружба" о суде с "ЛатРосТрансом": предметом спора является только технологическая нефть
МАЗ поставил в Россию к ЧМ-2018 по футболу более 1 тыс. автобусов
Бобруйский "Красный пищевик" до конца года построит современный логистический центр
Белорусско-египетское производство техники МАЗ открыто в Каире
"Марко" завершит модернизацию мехового комбината в Витебске летом 2018 года
Модернизация предприятия "Гомельстекло" позволила вдвое увеличить объем производства всех видов продукции
Шкловское "Домостроение" планирует поставить во Францию за пять лет 650 деревянных домов
"Белкоммунмаш" поставил в российский Тольятти 40 троллейбусов
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4086 BYN 2.406 BYN 2.412 BYN
USD
1.9593 BYN 1.954 BYN 1.9594 BYN
RUB
3.4625 BYN 3.455 BYN 3.463 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Тракторный биатлон в Беларуси
Все видео

Фотоновости

Этап Кубка мира по кордовым авиамоделям прошел в Минске
Все фото

Инфографика

Профилактика обморожений В морозную погоду на улицу следует выходить в свободной многослойной одежде. Например, надевать пальто и под него два свитера либо куртку, две пары носков - воздух сохраняет тепло именно между слоями одежды.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко рассказал о новейшем вооружении, поставляемом в армию Беларуси
Беларусь придает большое значение развитию всестороннего белорусско-кувейтского диалога - Лукашенко
Беларусь уделяет большое внимание расширению связей с Эстонией - Лукашенко
Политика
Лидия Ермошина. Фото из архива Ермошина прокомментировала перспективы изменения избирательного законодательства Беларуси
Перспективы общего образовательного пространства Союзного государства обсудят 27 февраля в Минске
МИД прокомментировал решение Совета ЕС о продлении ограничительных мер в отношении Беларуси
Экономика
Выступает Виталий Вовк Организации Минпрома Беларуси в 2017 году увеличили экспорт продукции на 25,6%
День белорусской экономики пройдет 28 февраля в Бонне
Грузино-белорусский бизнес-форум пройдет 23 марта в Тбилиси
Происшествия
Фото из архива Следователи выясняют обстоятельства смерти девушки в торговом центре в Минске
Девушка погибла в торговом центре в Минске
Правоохранители в Пинском районе для остановки пьяного лихача применили оружие
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: "Гуканне вясны" в Молодечненском районе
Водоснабжение нескольких жилых домов во Фрунзенском районе Минска было восстановлено к вечеру
РЕПОРТАЖ: На поле танки грохотали: на "Линии Сталина" отпраздновали День защитников Отечества
Спорт
РЕПОРТАЖ: Церемония закрытия Олимпийских игр состоялась в Пхенчхане
Эмоции Олимпиады: лучшие кадры из Пхенчхана-2018
Олимпийский флаг передан Пекину во время церемонии закрытия зимних Игр в Пхенчхане
Технологии
Компания Airbus сняла полет летающего такси на видео
Эксперты назвали топ-10 технологий 2018 года
Робот будет проводить медтесты для открытия рабочей визы в ОАЭ
Культура
Финал отбора к конкурсам "Славянского базара в Витебске" пройдет 17 марта
Ретроспектива картин испанского режиссера Педро Альмодовара пройдет в Минске 2-4 марта
Военно-спортивный праздник пройдет сегодня в Витебске
В мире
Фото Reuters Число жертв взрывов в Сомали увеличилось до 38 человек
4 тыс. человек эвакуировали из московского ТЦ "Охотный ряд" из-за ложного сообщения о минировании
Сильный шторм обрушился на штат Кентукки: погибли два человека
Калейдоскоп
Элизабет Суэйни Фристайлистка, выступившая в хаф-пайпе без трюков, рассказала о своей подготовке
Улиточные гонки отменены из-за сильных морозов на Британских островах
Аргентинский Хатико провел на кладбище 11 лет, ожидая хозяина
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Что на Марсе мы забыли
Я знаю: саду цвесть!
Ростбиф – путь к сердцу мужчины
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия