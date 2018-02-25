25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов мороза и небольшой снег ожидается в Беларуси 26 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северный слабый.
Температура воздуха ночью составит 17-23 градуса ниже нуля (при прояснениях - 24-28 со знаком минус), по юго-западу - 13-16 градусов мороза. Днем будет 9-15 градусов ниже нуля.
В ночные и утренние часы 26-27 февраля при прояснениях минимальная температура может составить 25-29 градусов мороза.-0-
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