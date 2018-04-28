28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет южный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем будет плюс 19-25 градусов. По югу ночью ожидается 11-13 тепла, днем воздух прогреется до плюс 26-28 градусов.-0-

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